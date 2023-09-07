AB'den Avusturya'ya doğalgaz tepkisi: Yüzde 55'i Rusya'dan geliyor Avusturya'nın Rusya'dan tedarik ettiği gaz miktarına şaşıran AB yetkilisi, "Aman Tanrım. Putin'in savaşını finanse ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Avrupa Komisyonu'nun Viyana'daki resmi temsilcisi, Avusturya'nın Rusya'dan devam eden gaz ithalatını eleştirdi.

Batı, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan gaz tedarikini önemli ölçüde durdurdu.

Ancak bazı ülkeler, gaz satın alma işlemine ara vermeden devam ediyor.

"Aman Tanrım, yüzde 55'i Rusya'dan geliyor"

Yerel gazete Kleine Zeitung'un haberine göre, Martin Selmayr, bir etkinlik sırasında durumu şu sözlerle eleştirdi:

Aman Tanrım, Avusturya gazının yüzde 55'i Rusya'dan gelmeye devam ediyor.

"Bunu protesto edecek kimse yok"

Avusturya'nın gaz ithalatıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşını finanse ettiğini söyleyen Selmayr, Avusturya parlamentosunun bulunduğu ikonik yola atıfta bulunarak, "Viyana Ringstrasse'de bunu protesto edecek kimse yok." dedi.

"Rusya'ya her gün kan parası gönderiliyor"

Alman siyasetçi, "Bu beni şaşırtıyor, çünkü Rusya'ya her gün gaz faturasıyla birlikte kan parası da gönderiliyor." diye ekledi.

Selmayr, Viyana'nın karşı karşıya olduğu enerji sorunlarını anladığını ancak Avusturya'nın zengin bir ülke olduğunu ve diğer ülkeler gibi Rus gazı olmadan da idare edebileceğini dile getirdi.

Mayıs 2023 tarihli AB raporu, Avusturya'nın Rus gazından ayrılma konusundaki eksikliklerini doğruladı.

Rus gazını aşamalı sonlandırma planı

Rapora göre Rusya'dan gaz ithalatının payı yüzde 80'den yüzde 57'ye düşerken, Avusturya'nın Rusya'dan tamamen ayrılmaya yönelik açıkça tanımlanmış kısa vadeli bir planı bulunmuyor.

Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler, nisan ayı sonlarında Rus gazını aşamalı sonlandıracak bir plan sunmuştu.

Gewessler, enerji tedarikçilerinin Rusya dışı gazın depolanması konusunda daha fazla sorumlu olmasını istiyor.

Plana göre Avusturya, taşıma kapasiteleri de dahil olmak üzere Norveç ve Romanya'dan gaz hacimlerini güvence altına alacak.