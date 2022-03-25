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    AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

    AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

    AB kurumları, Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi büyük dijital platformlara katı kurallar getirecek ve bunlara uyulmazsa cirolarının yüzde 20’sine ulaşan para cezaları uygulayacak.
    • AA
    • 25.03.2022 - 05:48
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    Avrupa Parlamentosu (AP), dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Pazar Yasası" konusunda AB Konseyi ile yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.

    Buna göre, AB, büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya koyacak.

    Söz konusu platformların adil olmayan uygulamalarına son verilecek.

    BÜYÜK PLATFORMLAR "EŞİK BEKÇİSİ" OLARAK ADLANDIRILACAK

    Dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya iletişim hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.

    Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar avro olan, yıllık cirosu 7,5 milyar avronun üzerinde bulunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

    Bu şirketler, Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek. Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri önlenecek.

    AB den dijital platformlara katı kurallar geliyor #1

    KURALLARA UYMAYAN PLATFORMLARIN CİROLARININ YÜZDE 20'SİNE KADAR CEZA

    Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak. Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.

    "Eşik bekçisi" konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda önceki yıldaki küresel cirolarının yüzde 10'u kadar para cezasına çarptırılabilecek.

    Söz konusu kural ihlallerinin devamı halinde ceza oranı küresel cironun yüzde 20'sine kadar çıkacak.

    Yasa kapsamında, farklı mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışabilir olması da gerekecek.

    DİJİTAL PLATFORMLAR KENDİ HİZMETLERİNİ, RAKİP FİRMA HİZMETLERİ ÖNÜNDE TUTAMAYACAK

    Dijital platformların kendi çeşitli hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutması önlenecek.

    Kullanıcıların önceden yüklenmiş yazılımları veya uygulamaları kaldırması engellenmeyecek.

    Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi tarafından resmen onaylanması ve AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanması gerekiyor.

    Yasanın, Google, Amazon, Apple, Meta ve Microsoft gibi ABD'nin teknoloji firmalarının Avrupa'daki faaliyetlerini değiştirmesi bekleniyor.

    AB den dijital platformlara katı kurallar geliyor #2


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