AB’den Lübnan'da ateşkes çağrısı

DHA

Soykırımcı İsrail ordusu, Orta Doğu topraklarında saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ı büyük yıkıma uğratan İsrail saldırılarına devam ederken, tekrar ateşkes çağrıları gündeme geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

"İSRAİL'DEN KESİN CEVAP BEKLİYORUZ"

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Lübnan'a geldiğini hatırlattı.

Borrell, Berri-Hochstein görüşmesi sonrasında ateşkes önerisinin İsrail hükümetine iletildiğini belirterek, “Ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz” dedi.

ATEŞKESİ REDDETTİ

AB'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Lübnan'da ateşkes sağlanmasını desteklediğini kaydeden Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkes önerisini reddettiğini bildirdi.

AB olarak ordusuna 200 milyon avro tahsis etmeye hazır olduklarını da ifade eden Borrell, uluslararası toplumu Gazze'deki katliamları durdurmak için adım atmaya çağırdı.