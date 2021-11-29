AB'den medya yasası hazırlığı

Brüksel'den yapılan açıklamada, medyada çoğulculuğun güvence altına alınmasının önemine dikkat çekildi. Dijital çağa uygun medya politikası inşa edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), medya alanına ilişkin yeni kurallar üzerinde çalışmalara başladı.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Haber Medya Forumu'nda konuştu.

MEDYA ÖZGÜRLÜK YASASI TEKLİFİ SUNULACAK

AB Komisyonu'nun medya sektörünün bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlamak için gelecek yıl "Medya Özgürlük Yasası" teklifini sunacağını belirten Breton, "Medya'da çoğulculuğu artırmak ve bir bütün olarak sektörün direncini kuvvetlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

MEDYADA ÇOĞULCULUK VURGUSU

Breton, medya şirketlerinin faaliyetlerinde her türlü haksız müdahaleye karşı önlem almak istediklerine işaret ederek, "Hiç kimsenin kamusal tartışmayı önemsemeyecek kadar büyük hale gelmemesi için çevrimiçi de olmak üzere medyada çoğulculuğu güvence altına aldığımızdan emin olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTAL ÇAĞA UYGUN POLİTİKA

Yasanın Avrupa'da medya sektörüne yabancı aktörlerin müdahalelerini engelleyeceğini belirten Breton, dijital çağa uygun kapsayıcı bir medya politikası inşa ettiklerini anlattı.

İSTİŞARE SÜRECİ YÜRÜTÜLECEK

Breton, Komisyon'un yeni yasayı kabul etmeden önce medya temsilcileri ve diğer üçüncü taraflarla istişare süreci yürüteceğini sözlerine ekledi.