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    AB'den medya yasası hazırlığı

    Brüksel'den yapılan açıklamada, medyada çoğulculuğun güvence altına alınmasının önemine dikkat çekildi. Dijital çağa uygun medya politikası inşa edildiği belirtildi.
    • AA
    • 29.11.2021 - 15:56
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    AB'den medya yasası hazırlığı

    Avrupa Birliği (AB), medya alanına ilişkin yeni kurallar üzerinde çalışmalara başladı.

    AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Haber Medya Forumu'nda konuştu.

    MEDYA ÖZGÜRLÜK YASASI TEKLİFİ SUNULACAK

    AB Komisyonu'nun medya sektörünün bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlamak için gelecek yıl "Medya Özgürlük Yasası" teklifini sunacağını belirten Breton, "Medya'da çoğulculuğu artırmak ve bir bütün olarak sektörün direncini kuvvetlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

    MEDYADA ÇOĞULCULUK VURGUSU

    Breton, medya şirketlerinin faaliyetlerinde her türlü haksız müdahaleye karşı önlem almak istediklerine işaret ederek, "Hiç kimsenin kamusal tartışmayı önemsemeyecek kadar büyük hale gelmemesi için çevrimiçi de olmak üzere medyada çoğulculuğu güvence altına aldığımızdan emin olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    AB den medya yasası hazırlığı #1

    DİJİTAL ÇAĞA UYGUN POLİTİKA

    Yasanın Avrupa'da medya sektörüne yabancı aktörlerin müdahalelerini engelleyeceğini belirten Breton, dijital çağa uygun kapsayıcı bir medya politikası inşa ettiklerini anlattı.

    İSTİŞARE SÜRECİ YÜRÜTÜLECEK

    Breton, Komisyon'un yeni yasayı kabul etmeden önce medya temsilcileri ve diğer üçüncü taraflarla istişare süreci yürüteceğini sözlerine ekledi.

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