AB'den Nijerya'ya salgınla mücadele için 1 milyon euro destek Avrupa Birliği'nden Nijerya'ya difteri salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 1 milyon avro destek geldi.

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada Nijerya'daki benzeri görülmemiş difteri salgınıyla mücadele ve en çok etkilenen topluluklara yardım için 1 milyon euroluk insani yardım fonu sağlandığı belirtildi.

Fonun AB'nin salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla mart ayında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Afet Müdahale Acil Durum Fonuna tahsis ettiği 150 bin euroya ek olarak sağlandığı ifade edildi.

600'ü aşkın kişi can verdi

Nijerya'da ocaktan bu yana 10 bin 322 difteri vakası tespit edildi ve bu süre zarfında 600'ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında eylülde bu ülkeye 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

'Kuşpalazı' olarak da bilinen difteri, 'corynebacterium diphtheriae' adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor.

Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.