AB'den Polonya'ya günlük 1 milyon euro para cezası

Varşova yönetimi, hukuk alanındaki tartışmalar nedeniyle Brüksel'den mali cezayla karşı karşıya kaldı.

Avrupa Birliği (AB) ile Polonya arasındaki anlaşmazlık mahkemelik oldu.

AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı, Polonya'ya para cezası verdi.

Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "AB'nin yasal düzenine, özellikle hukukun üstünlüğü gibi üzerinde kurulu olduğu değerlere ciddi ve tamir edilemez zararların verilmesini engelleme bakımından bu cezanın gerekli olduğu" belirtildi.

POLONYA'YA "YARGIÇLAR SUSTURULUYOR" SUÇLAMASI

Polonya hükümeti, yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurulduğu, bu yolla yargıçların "susturulduğu" ve yargının bağımsızlığına zarar verildiği suçlamalarıyla eleştiriliyordu.

GÜNLÜK 1 MİLYON EURO CEZA

AB Adalet Divanı, temmuzda disiplin mekanizmasının durdurulması gerektiği yönünde karar almıştı. AB mahkemesi, Polonya'ya bu kararını uygulamadığı gerekçesiyle günlük 1 milyon euroluk para cezası vermiş oldu.

"ULUSAL YASALAR AB HUKUKUNDAN ÖNCE GELİR" TARTIŞMASI

AB ile Polonya arasında son dönemde yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve ulusal yasaların AB hukukunun üstünde olup olmadığı gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Polonya'nın yargıçlara yönelik disiplin mekanizmasının dışında Polonya Anayasa Mahkemesi'nin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan önce geldiğine" yönelik kararı da tartışma konusu oldu. Polonya hükümeti kararı savunurken, AB kurumları, AB yasalarının ulusal yasalardan üstün olduğunu belirtiyor.

POLONYA'YA VERİLECEK FONLAR ONAYLANMADI

AB Komisyonu, koronavirüsün ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla üye ülkeler için hazırlanan kurtarma fonu kapsamında Polonya'ya vereceği 23,9 milyar euro fonu henüz onaylamadı.

AB içindeki bazı ülkeler, Polonya ve AB ile benzer sorunlar yaşayan Macaristan'a Birlik'in kurtarma fonundan verilecek payın "şartlılık mekanizması gereği" onaylanmamasını savunuyor.