- Haberler
- Dünya Haberleri
- AB'den Rus Patriği Kirill'e yaptırım kararı
AB'den Rus Patriği Kirill'e yaptırım kararı
- 05.05.2022 - 04:24
AB geçtiğimiz günlerde Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketini hazırladığını duyurmuştu.
Patrik Kirill'e yaptırım
Yaptırım paketine Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in de alınacağına yönelik bilgiler Batı basınına sızdı.
AB Dış İlişkiler Servisinin hazırladığı yaptırım metninde Patrik Kirill "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen en önde gelen kişiler" arasında gösterildi.
Rusya'nın Ukrayna tutumunu desteklemişti
Patrik Kirill ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusundaki söylemini güçlendiren önemli bir aktör olarak değerlendirildi. Buna örnek olarak Kirill'in düzenlediği ayinlerde savaşı destekleyen konuşmaları örnek olarak verildi.
Patrik Kirill, Putin'in uzun zamandır en önemli destekçileri arasında gösteriliyor.
AA'nın haberine göre, AB'nin 6. yaptırım paketinde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank dahil bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması, bazı Rus medya kuruluşlarına yasak getirilmesi gibi tedbirler bulunduğu belirtiliyor.