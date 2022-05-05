AB'den Rus Patriği Kirill'e yaptırım kararı

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini desteklediği için Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in yaptırıma maruz kalacağı açıklandı.

AB geçtiğimiz günlerde Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketini hazırladığını duyurmuştu.

Patrik Kirill'e yaptırım

Yaptırım paketine Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in de alınacağına yönelik bilgiler Batı basınına sızdı.

AB Dış İlişkiler Servisinin hazırladığı yaptırım metninde Patrik Kirill "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen en önde gelen kişiler" arasında gösterildi.

Rusya'nın Ukrayna tutumunu desteklemişti

Patrik Kirill ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusundaki söylemini güçlendiren önemli bir aktör olarak değerlendirildi. Buna örnek olarak Kirill'in düzenlediği ayinlerde savaşı destekleyen konuşmaları örnek olarak verildi.

Patrik Kirill, Putin'in uzun zamandır en önemli destekçileri arasında gösteriliyor.

AA'nın haberine göre, AB'nin 6. yaptırım paketinde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank dahil bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması, bazı Rus medya kuruluşlarına yasak getirilmesi gibi tedbirler bulunduğu belirtiliyor.