AB’den Ukrayna’ya 1,5 milyar euroluk yeni yardım Avrupa Komisyonu, Ukrayna’ya 1,5 milyar euroluk Makro-Finansal Destek sağladığını duyurdu. Ukrayna, 2023 içinde AB’den 13.5 milyar euro destek aldı.

DHA

Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yönelik yardımlar sürüyor.

Son olarak Avrupa Komisyonu, Ukrayna’ya 1,5 milyar euroluk Makro-Finansal Destek sağladığını duyurdu.

Böylelikle Ukrayna 2023 içinde AB’den 13.5 milyar euro destek almış oldu.

1,5 milyar euro daha verildi

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bu destek Ukrayna'nın maaşları ve emekli maaşlarını ödemeye devam etmesine ve hastaneler, okullar, yer değiştiren insanlar için konutlar inşa etmesi gibi temel kamu hizmetlerini çalışır durumda tutmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca Ukrayna'nın makroekonomik istikrarı sağlamasına ve Rusya'nın tahrip ettiği enerji altyapısı, su sistemleri, ulaşım ağları, yollar ve köprüler gibi kritik altyapıyı restore etmesine de olanak tanıyacaktır” denildi.

"Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yapılan yardımla ilgili açıklamasında, “Sadece bu yıl, Ukrayna'nın hastaneleri, okulları ve diğer hizmetleri sürdürmesine yardımcı olmak için 13.5 milyar euro verdik. Aydan aya devam eden desteğimiz Ukrayna'nın maaş ve emekli maaşlarını ödemesine de yardımcı oluyor. Bu hızlı ve esnek yardım, ülkenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmakta ve Ukrayna'daki dönüştürücü reformları da teşvik etmektedir. Ukrayna'nın yanında olma kararlılığımız sarsılmazdır ve modern ve müreffeh bir ülkenin yeniden inşası için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)