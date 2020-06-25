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    AB'den Yunanistan'a sınır desteği

    Brüksel'den Atina'ya yapılan üst düzey ziyarette Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmenler gündemdeydi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 09:11
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    AB'den Yunanistan'a sınır desteği #1

    Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yunanistan’ı ziyaret etti.

    Borell, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Kastanies (Kestanelik) geçiş noktasında incelemelerde bulundu.

    "TÜRKİYE SINIRLARI AÇTI" İDDİASI

    Dendias, Türkiye'nin sığınmacılar için sınırları yeniden açtığını, ülkeye gelen mülteci sayısında yeniden artış yaşandığını savundu.

    Yunan bakan, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin, sığınmacıları taşıyan teknelerin Yunanistan'a geçişini kolaylaştırdığını iddia etti ve "Türkiye'nin Akdeniz'in doğusunda barış, güvenlik ve istikrara zarar verdiğini" öne sürdü.

    AB'den Yunanistan'a sınır desteği #2

    TÜRKİYE İLE DİYALOG MESAJI

    AB Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumakta kararlıyız." dedi.

    Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşen Borrell, bölgede istikrar için Türkiye ile diyalog kurulması gerektiğini kaydetti.

    AB'den Yunanistan'a sınır desteği #3

    AB'den Yunanistan'a sınır desteği #4

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