ABD’li aktivist McLaughlin’den Kadıköy’de sessiz Gazze protestosu

Yaklaşık 3 ay önce Türkiye’ye gelen 28 yaşındaki ABD’li müzisyen, seyyah ve aktivist Cassandra McLaughlin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan kıtlık karşısında sessiz kalamayacağını belirterek Kadıköy’de bireysel bir eylem başlattı.

EYLEMDE TAŞINAN MESAJ

McLaughlin, eylem sırasında “Allah, Gazze’nin hesabını devletten değil bizden soracak” yazılı bir döviz taşıdı. Çevredeki insanlar eylemi destekledi ve sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

FLOYD'UN ÖLÜMÜNDEN FİLİSTİN FARKINDALIĞINA

McLaughlin, 2020’de ABD’de George Floyd’un ölümüne ilişkin düzenlenen “Black Lives Matter” eylemlerine katıldığını, burada ilk kez Filistin konusuna dikkat çekildiğini fark ettiğini anlattı. İngiltere’de yaşadığı dönemde ise Filistin için birçok kitlesel protestoya ve fon çalışmalarına katıldığını belirtti.

BİREYSEL PROTESTONUN ÖNEMİ

Türkiye’de bireysel protestoların az olduğunu fark ettiğini dile getiren McLaughlin, “İfade özgürlüğü benim için çok önemli ve farkındalık oluşturmak için bireysel eylem yapmaya karar verdim. Gazze’de yaşanan acılar karşısında sessiz kalmayı reddettim.” dedi.

KADIKÖY SOKAKLARINDAN İLHAM ALDI

McLaughlin, Kadıköy sokaklarında Filistin’e dair görsellerin çok olmasının eylemini burada yapma sebebi olduğunu vurguladı. İnsanların destek verdiğini, olumlu geri dönüşler aldığını ve olumsuz bir görüşle karşılaşmadığını ifade etti.

SESSİZ VE SEMBOLİK PROTESTO

Eylemin sessiz bir protesto olduğuna dikkat çeken McLaughlin, “Hiç konuşmadım, sadece dövizi kaldırdım ve önüme, arkama sembolik ayna taktım. Herkes kendine dönüp bakabilsin.” dedi.

"BU BİR İNSANLIK MESELESİ"

McLaughlin, Türkiye’deki insanların Gazze’deki durumun ciddiyetini tam olarak bilmediğini, tarihsel detaylardan habersiz olduklarını söyledi. “Bu sadece Arapların problemi değil, bu bir insanlık meselesi.” ifadelerini kullandı.

"BU TEKİL BİR OLAY DEĞİL, HERKESLE KONUŞMALIYIZ"

Aktivist, “Ailemizle, arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla, sokaktaki insanlarla bu konuyu konuşmalıyız. Sosyal medyadaki tekil bir olay gibi görmemeliyiz.” dedi ve bireysel farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

"FİLİSTİN ÖZGÜRLEŞİRSE, DÜNYA ÖZGÜRLEŞİR"

McLaughlin, boykot ve bilinçli tüketim gibi adımların önemine işaret ederek, “Paramızı kime verdiğimizin farkında olmalıyız. Dünyanın her yerinde insanlara ilham vermek istiyorum. Eğer Filistin’i özgürleştirirsek, dünyayı özgürleştiririz.” dedi.

McLaughlin, Türkiye’de bireysel eylemlerini sürdüreceğini ve sosyal medyada başlatılan “Gazze için bir ses” etkinliğinde aktif rol alacağını da sözlerine ekledi.