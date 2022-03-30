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    ABD'li aktör Bruce Willis “afazi” hastalığı nedeniyle oyunculuğa ara veriyor

    ABD'li aktör Bruce Willis, bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğa ara vereceği bildirildi.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 21:12
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    ABD'li aktör Bruce Willis “afazi” hastalığı nedeniyle oyunculuğa ara veriyor

    ABD'li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis’in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı.

    Willis’in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bruce'un muhteşem destekçileri ile, ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik" dedi.

    "KARİYERİNE ARA VERİYOR"

    Willis, "Bunun bir sonucu olarak Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor. Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız. Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

    AFAZİ HASTALIĞI

    "Zor Ölüm" film serisiyle tanınan 67 yaşındaki aktör, afazi hastalığı teşhisi Willis'in 67’nci doğum gününden yaklaşık bir hafta sonra geldi.

    Afazi hastalığı, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin görülen hasarlar sonucu kişide konuşma bozukluğu şeklinde kendini gösterdiği biliniyor.

    ABD li aktör Bruce Willis “afazi” hastalığı nedeniyle oyunculuğa ara veriyor #1


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