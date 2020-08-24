ABD'li bakan yardımcısı Belarus'un muhalif lideriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Litvanya'da bulunan Svetlana Tikhanovskaya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Biegun, Belarusta'ki olayların seyrini ABD'nin belirleyemeyeceğini söyledi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle günlerdir meydanları dolduran protestolar devam ederken seçimi kaybeden Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya Litvanya'ya gitti.

Tikhanovskaya, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü.

"HAK İHLALLERİNİ VE KABA KUVVETİ KINIYORUZ"

İnterfax haber ajansına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta yapılan görüşmeden sonra Biegun, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Belarus'taki siyasi sürece karışmayacağını belirten Biegun, "ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra gördüğümüz insan hakları ihlallerini ve kaba kuvveti kınıyor. Belarus yönetimine siyasi tutukluları serbest bırakması için çağrı yapıyoruz." dedi.

"OLAYLARIN SEYRİNİ BİZ BELİRLEMİYORUZ"

Belarus'taki olayların seyrini ABD'nin belirleyemeyeceğini ifade eden Biegun, kendi ülkelerindeki durumu belirlemenin Belarusluların hakkı olduğunu kaydetti.

Biegun, Tikhanovskaya ile Belarus halkının ne düşündüğünü dinlemek için görüştüğünü dile getirdi.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR ARABULUCULUK YAPSIN"

Muhalif Tikhanovskaya'nın ofisinden de Biegun görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, Tikhanovskaya, "Barışçıl bir çözüm için çabalıyoruz. Diyaloğu kolaylaştırmak için uluslararası kuruluşların arabuluculuğuna açığız." ifadesini kullandı.

Tikhanovskaya, Belarus'ta protestolara sert karşılık verenlerin tarafsız bir şekilde soruşturulmasını da isteyerek, tüm ülkeleri, Belarus'un egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı.