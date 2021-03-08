ABD’li başarılı lise öğrencisine 1 milyon doların üzerinde burs teklifi

17 yaşındaki lise öğrencisinin başarılı olduğunu duyan 30 okul, art arda burs tekliflerini sıraladı. Öğrenciye gelen bursun, 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi.

ABD’nin Philadelphia eyaletinde başarılı lise oğul sınıf öğrencisi Shanya Robinson-Owens’a, başvurduğu 30 farklı üniversite tarafından toplamda 1 milyon doların (yaklaşık 7 milyon 650 bin Türk lirası) üzerinde burs teklif edildi.

17 yaşındaki Shanya Robinson-Owens, kendisine en uygun okulu bulmayı umarak 25 ile 30 farklı üniversiteye başvurdu.

“BURS BEKLİYORDUM ANCAK BU KADARINI TAHMİN ETMİYORDUM”

George Washington Carver Mühendislik ve Bilim Lisesi son sınıf öğrencisi, kolejlere başvururken çok fazla beklentiye sahip olmadığını ve kendisine ne kadar para teklif edildiğini görünce şoke olduğunu söyledi.

Robinson-Owens, “Burs alacağımı bekliyordum, ama bu kadar çok olacağını tahmin etmiyordum.” dedi.

EN İYİ EĞİTİMİ SAĞLAYAN OKULU TERCİH EDECEK

Bununla birlikte lise öğrencisi, hala üniversite kampüslerini gezme sürecinde ve hala hangi üniversiteye gideceğine dair herhangi bir karar vermedi.

Robinson-Owens, hedefinin sadece kendisine en güzel burs paketini sunan okulu seçmek değil, kaliteli bir eğitim almak olduğunu vurgulayarak, "Eğitimimi aldığım paraya endeksleyemem. Okulu sevmeme ve bitirmeme gibi bir risk var.” dedi.

TEKLİF VEREN ÜNİVERSİTELER

Öte yandan, Robinson-Owens’a teklif veren üniversiteler arasında Bethlehem, Moravian College, La Salle Üniversitesi, Temple Üniversitesi, Lincoln Üniversitesi, Radnor ve Cabrini Üniversitesi gibi okullar bulunuyor.

PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYOR

Robinson-Owens, üniversitesini seçtikten sonra psikoloji okumak istiyor.

Lise öğrencisi aynı zamanda gazetecilikten de hoşlanıyor, okulunun haber sitesine ve podcast yayınına katkıda bulunuyor.