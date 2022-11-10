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    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası

    Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeğini çalan Taylor Parker ölüm cezasına çarptırıldı.
    • 10.11.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:37
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    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası

    ABD’deki korkunç cinayet 9 Ekim 2020’de işlendi…

    Taylor Parker, 21 yaşındaki gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'u evinde öldürüp, karnındaki bebeği alarak kaçtı.

    Minik kızı da evdeydi

    Hancock'un 3 yaşındaki kızı da cinayet işlendiği sırada evde bulunuyordu.

    Parker'e, doğum yaptığını söyleyerek 10 Ekim'de gittiği hastanede, bebek Braxlynn Sage Hancock'un öldüğü açıklandı.

    İdam edilecek

    2 yıldır süren dava, nihayet sonuçlandı…

    Teksas eyaletine bağlı Bowie Bölge Mahkemesi, gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'u, karnındaki bebeğini almak için öldüren Taylor Parker'ın yargılandığı davayı karara bağladı.

    AA’da yer alan habere göre, Bowie jürisinin suçlu bulduğu ve savcıların hakkında ölüm cezası istediği Parker, idama mahkum edildi.

    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası #1

    Kendisini hamileymiş gibi gösterdi

    Davaya bakan savcılar, Parker'ın kendisini hamileymiş gibi gösterip, erkek arkadaşına sahte ultrason görüntüleri gösterdiği ve cinsiyet öğrenme partisi düzenlediğini açıklamıştı.

    Parker'ın, Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı öğrenilmişti.

    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası #2

    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası #3

    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası #4


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