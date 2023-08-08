ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tuberville: Ukrayna savaşı kazanamaz ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesini "bir ortaokul takımının bir üniversite takımıyla oynaması" şeklinde nitelendirerek, Kiev'in savaşı kazanamayacağını söyledi..

AA & Ensonhaber

Senatör Tommy Tuberville, Fox News'e verdiği röportajda, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı fonlamanın anlamsız olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Ortaokul takımı, üniversite takımına karşı"

"Rusya bunu asla yapmamalıydı." diyen ve Ukrayna'yı desteklediğini belirten Tuberville, "Ancak günün sonunda bu bir ortaokul takımının bir üniversite takımıyla oynaması. Kazanamazlar." ifadesini kullandı.

"NATO'yu oraya göndermedikçe Ukrayna'nın şansı yok"

Tuberville, "İstediğimiz kadar para saçabiliriz ama NATO'yu ve birliklerimizi oraya göndermedikçe -ki benim bu konuda herhangi bir rolüm varsa bunu yapmayacağız- bu konuda hiç şans yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresinde bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya gelecekte yapılacak yardımlar konusunda endişelerini ifade ederek, Ukrayna'ya "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiğini savunuyor.

Joe Biden yönetimi ise Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya "ne kadar sürerse sürsün" destek verileceği mesajını her fırsatta dile getiriyor.