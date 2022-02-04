ABD'li eski generalden Biden'a: YPG/PKK'ya desteği bırak

Eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü YPG/PKK'ya desteği bırakması ve en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim ABD, NATO ve AB ülkelerini de peşinde sürüklerken, bölgedeki gerginliğin ortasında denge unsuru olarak yer alan Türkiye'nin önemine, Batılı uzmanlar tarafından bir kez daha dikkat çekildi.

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı.

Doran, Türkiye'nin önemine işaret eden Hodges'a, bu konuda Biden'a tavsiyelerinin ne olacağını söyledi.

"BIDEN PKK'YA DESTEĞİ BIRAKMALI, ERDOĞAN'I ZİYARET ETMELİ"

Biden'ın işe YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, "Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmeli." diye konuştu.

"ABD, KARADENİZ STRATEJİSİ GELİŞTİRMELİ"

Hodges, Biden'ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.