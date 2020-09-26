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    ABD'li eski Kongre üyesinin, canlı yayında felç geçirme anı

    Ron Paul, katıldığı bir YouTube yayınında konuşurken felç geçirdi. Hastaneye kaldırılan Paul, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 09:58
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    ABD'li eski Kongre üyesinin, canlı yayında felç geçirme anı

    ABD'de eski Kongre üyesi Ron Paul, canlı yayın sırasında talihsizlik yaşadı.

    Paul, bir YouTube kanalında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyordu. ABD'li eski siyasetçinin, bir süre sonra konuşmakta zorlandığı görüldü.

    Paul'un konuşması, acil durum belirtisi göstermeye başladı. Canlı yayını sunan kişi, ne olduğunu anlayamadı.

    CANLI YAYINDA FELÇ GEÇİRDİ

    85 yaşındaki Paul'un, federal teşvik konusunda yaptığı açıklamalar sırasında yaşadığı aksiliğin felç geçirmeyle ilgili olduğu anlaşıldı.

    HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

    Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Ron Paul, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, kendisine gönderilen geçmiş olsun mesajlarına ilişkin, "İyiyim. İlginiz için teşekkür ederim." diye yazdı.

    ABD'li eski Kongre üyesi, canlı yayında felç geçirdi ViDEO

    ABD li eski Kongre üyesinin, canlı yayında felç geçirme anı #1

    ÜÇ KEZ BAŞKAN ADAYI OLDU

    Kentucky Senatörü Rand Paul'ün babası olan Ron Paul, ABD Kongresi'nde üye olarak 23 yıl bulundu. 2013'te emekli olan Paul, 1988, 2008 ve 2012 yıllarında ABD Başkanlığı için aday oldu.

    ABD li eski Kongre üyesinin, canlı yayında felç geçirme anı #2

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