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- ABD'li eski Kongre üyesinin, canlı yayında felç geçirme anı
ABD'li eski Kongre üyesinin, canlı yayında felç geçirme anı
- Haber Merkezi
- 26.09.2020 - 09:58
- Güncelleme : 26.09.2020 - 09:58
ABD'de eski Kongre üyesi Ron Paul, canlı yayın sırasında talihsizlik yaşadı.
Paul, bir YouTube kanalında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyordu. ABD'li eski siyasetçinin, bir süre sonra konuşmakta zorlandığı görüldü.
Paul'un konuşması, acil durum belirtisi göstermeye başladı. Canlı yayını sunan kişi, ne olduğunu anlayamadı.
CANLI YAYINDA FELÇ GEÇİRDİ
85 yaşındaki Paul'un, federal teşvik konusunda yaptığı açıklamalar sırasında yaşadığı aksiliğin felç geçirmeyle ilgili olduğu anlaşıldı.
HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Ron Paul, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, kendisine gönderilen geçmiş olsun mesajlarına ilişkin, "İyiyim. İlginiz için teşekkür ederim." diye yazdı.
ABD'li eski Kongre üyesi, canlı yayında felç geçirdi ViDEO
ÜÇ KEZ BAŞKAN ADAYI OLDU
Kentucky Senatörü Rand Paul'ün babası olan Ron Paul, ABD Kongresi'nde üye olarak 23 yıl bulundu. 2013'te emekli olan Paul, 1988, 2008 ve 2012 yıllarında ABD Başkanlığı için aday oldu.