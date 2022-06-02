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    ABD'li firma McDonald's, müslüman bir aileye kasıtlı olarak domuz eti servis etti

    ABD'li firma McDonald's, müslüman bir aileye kasıtlı olarak domuz eti servis etti

    ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan bir McDonald's dükkanından siparişte bulunan müslüman aileye, bilerek domuz eti ikram edildi. Aile ise firma hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 04:13
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 04:28
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    ABD'de Massachusetts'teki bir McDonald's restoranında yaşanan olayda,  çalışanların Müslüman bir kadının çocuklarından birinin, sipariş ettiği balıklı sandviçinin üzerine, kasıtlı olarak domuz pastırması koyulduğu öğrenildi.

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, kadın adına Massachusetts Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu'na şikayette bulundu.

    "Kasıtlı olarak yemeğine domuz pastırması eklendi"

    Şikayette, "İslam'ın Müslümanların domuz eti yemesini yasakladığı yaygın olarak biliniyor. McDonald's'ın çalışanları, şikayetçiyi ve küçük çocuklarını gücendirmek, küçük düşürmek ve sıkıntıya sokmak için kasıtlı olarak şikayetçinin yemeğine domuz pastırması ekledi." ifadeleri yer aldı.

    CAIR avukatı Barbara Dougan, şikayetin maddi tazminat talep etme sürecindeki ilk adım olduğunu söyledi. Ayrıca, McDonald's'ın gelecekte benzer bir olayı önlemek için çalışanlarını daha iyi eğitmesi gerektiği belirtildi.

    ABD li firma McDonald s, müslüman bir aileye kasıtlı olarak domuz eti servis etti #1

    "Dini ayrımcılık ahlaki olarak da kınanabilir"

    Başka bir açıklamada ise, "Kamuya açık bir yerde dini ayrımcılık sadece yasadışı değil, aynı zamanda ahlaki olarak da kınanabilir" ifadelerine yer verildi.

    ABD li firma McDonald s, müslüman bir aileye kasıtlı olarak domuz eti servis etti #2

    "Çocuklarım bana 'Bizden nefret mi ediyorlar?' diye soruyor"

    Çocukların annesi olan Ghadir Alahmar yaptığı açıklamada, "McDonald's, kasıtlı olarak balıklı sandviçimize kasıtlı olarak domuz eti koyarak, inancımızı aşağıladı ve bizi değersiz hissettirdi. Bu bizi gerçekten üzdü. Çocuklarım şimdi kendi ülkelerinde hoş karşılanıp karşılanmadıklarını merak ediyor. Bana soruyorlar, 'Bizden nefret mi ediyorlar?' Bir anne bu soruya nasıl cevap vermeli?” dedi.

    Şikayete göre çocuklardan biri sandviçin alt yarısını ve balık filetosunun bir kısmını yedi.

    Alahmar'ın kocası, aynı akşam sandviçin yenmemiş kısmıyla birlikte dükkana geri döndü ve satın alma bedelini iade etti.

    ABD li firma McDonald s, müslüman bir aileye kasıtlı olarak domuz eti servis etti #3


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