ABD'li Foreign Policy'den muhalefete anket göndermesi: Umut, analiz değildir Amerikan yayın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu korumasının muhtemel olduğuna işaret etti. Bu bağlamda, Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren anketlerin ve analizlerin yanlışlığına vurgu yapıldı.

ensonhaber.com

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, 14 Mayıs seçimleri öncesi muhalefetin ilk turda açık ara farkla kazanacağına dair anketlere ve analizlere ilişkin bir yazı yayınladı.

"Türkiye uzmanları seçimi neden yanlış anladı?" sorusunun yöneltildiği yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "beklenenden daha iyi performansının, umudun analiz olmadığını hatırlattığı" kaydedildi.

İktidarını 5 yıl daha uzatması muhtemel

İlk turu yüzde 49,5 ile önde tamamlayan Erdoğan'ın, ikinci tur için avantaja sahip olduğu, 20 yıllık iktidarını 5 yıl daha uzatmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Erdoğan'ı yenebileceği beklentisini yarattılar

Uzmanların seçim sonuçlarıyla örtüşmeyen görüşlerine işaret edilerek şöyle denildi:

Sonuç olarak kimse ölmüyor ama Türkiye hakkında öngörü sahibi olması gereken birçok kişi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenebileceği beklentisini yarattı.

Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren anketlere odaklandılar

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren anketlere çok fazla odaklanıldığına dikkat çekildi.

Twitter'da dolaşıma giren söylemlere çok fazla bakıldığı, diğer taraftan Erdoğan'ın avantajlarına ve Kılıçdaroğlu'nun zayıflıklarına ilginin ise çok az olduğu kaydedildi.

"Umut analiz değildir"

Muhalefet yanlısı yayın organlarının, seçim öncesinde ve sonrasında daha sonuçlar belli olmadan Kılıçdaroğlu'nu bir sonraki cumhurbaşkanı ilan ettiği de söz konusu analizde yer aldı, devamında ise şunlar aktarıldı:

Türkiye'yi izleyen dünyanın ikinci tura girerken ve daha genel olarak ileriye giderken uygulaması gereken bazı temel kurallar var. İlk olarak, umut analiz değildir.



Donald Trump'ın kazanamayacağını söyleyen birçok yorumcu gibi, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan analistler de kendi önyargılarının ve inançlarının analizlerini şekillendirmesine izin verdiler.

Anketlerin yanlış olduğu ortaya çıktı

Seçim sürecindeki anketlerin çoğunun, Kılıçdaroğlu'nun önemli bir farkla önde olduğunu gösterdiğinin fakat bunun yanlış olduğunun ortaya çıktığının altı çizildi.