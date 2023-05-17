Financial Times: Batı başkentleri, 5 yıl için daha Erdoğan'a hazırlanıyor İngiliz gazetesi, ikinci turun favorisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Ankara'nın kritik bir ortak olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

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28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avantajlı bir konuma sahip olarak gidiyor.

Seçimin kazanılması için kolları yeniden sıvayan Erdoğan hakkında Batı'da oluşan atmosferi, İngiltere merkezli Financial Times yazdı.

İkinci turun favorisi: Batı Erdoğan'a hazırlanıyor

"Türk lider, ikinci turun favorisi." diyen gazete, "Batılı ülkeler, kendilerini 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıyorlar." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'daki yetkililerin, "öngörülemez" olarak gördükleri, ancak aynı zamanda Orta Doğu ve Karadeniz'e komşu olan ve 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir NATO üyesi ülkenin lideri olan Erdoğan ile "inişli çıkışlı bir yolculuğa hazırlandığı" görüşü paylaşıldı.

Görüşlerine yer verilen ABD'nin Türkiye eski büyükelçisi Eric Edelman, bir dönem daha devam etmesi muhtemel Erdoğan ile Batı arasındaki "gergin ilişkinin süreceğini" söyledi.

"Milleti için yol açan güçlü bir lider"

Edelman, Türkiye hakkında konuşurken, "Çok güvenilmez bir müttefikimiz olacak." tezini öne sürdü. Haberde şu ifadeler kullandı:

Erdoğan sert söylemiyle tanınıyor. Kendisini ikiyüzlü ve güvenilmez Batı'nın zincirlerinden kurtulmuş, milleti için yol açan güçlü bir lider olarak gösteriyor.

Türkiye hayati ortak

Ayrıca Batı'nın, Ankara ile "tam bir kopuşu kaldıramayacağına" dikkat çekildi. Demokrat Senatör Chris Murphy, "Ülkeyi kim yönetirse yönetsin Türkiye bizim için hayati bir ortak olacak." sözleriyle bu durumu özetledi.

ABD ve Avrupa'nın, Rusya ve Ukrayna devlet başkanları Vladimir Putin ve Vladimir Zelensky ile arası iyi olan birkaç dünya liderinden biri olarak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Ukrayna krizinde arabulucu olarak kilit role sahip olduğunun bilincinde olduğu vurgulandı.

Avrupalı şirketler için önemli bir pazar

Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinin, Türkiye'den kıtaya daha fazla mülteci akışı olabileceği konusunda endişe duyduğu ifade edildi.

85 milyonluk Türkiye'nin, Avrupalı şirketler için önemli bir pazar olmaya devam ettiği notuna yer verildi.