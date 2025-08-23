ABD'li gazeteci siyonistlerin hedefi oldu: Başıma bir şey gelirse kaza değildir

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, yurt dışındaki lobisi de taciz ve tehditlerini sürdürüyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail soykırımına karşı dünyada yükselen sesler, İsrail yanlısı Siyonist grupların hedefi haline geliyor.

ABD ekranlarında sık sık İsrail'e olan eleştirileriyle gündem olan gazeteci Ana Kasparian da bunlardan biri.

Ana Kasparian, The Young Turks programında İsrail'e eleştirileri nedeniyle siyonist grupların hedefi haline geldiğini ve ölüm tehditleri aldığını belirtti.

"KANUNLARDA, İSRAİL'İ DESTEKLEMEM GEREKTİĞİNE DAİR BİR MADDE YOK"

Kasparian, İsrail yanlısı gruplar tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Kendimi öldürmeye niyetim yok. Ve eğer başıma bir şey gelirse, bilin ki bu bir kaza değildir." ifadelerini kullandı

Ben bir Amerikalıyım. Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Ben İsrailli değilim. Kanunlarda İsraili herhangi bir şekilde desteklemem gerektiğini belirten bir madde yok. Hafta sonu İsrail yanlısı gruplardan birinin hedefi olduğumu fark ettim. Bu kim tarafından finanse edildiğin açıklamayan gölge bir grup.

"HİÇBİR HÜKÜMET YETKİLİSİ BUNU UMURSAMIYOR"

Programda konuşan Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur de tehdit edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: