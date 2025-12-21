Ukrayna'dan Rusya 2027'de Baltık bölgesini işgal edecek iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna'ya göre Rusya'nın olası ilk hedefleri Litvanya, Letonya ve Estonya olacak.

Polonya'nın ise Moskova tarafından şu aşamada işgal edilecek ülke olarak değil, askeri saldırı hedefi olarak görüldüğü belirtiliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörü Kirill Budanov, Rusya'nın toprak genişletme arzusunu ideolojik bir bakış açısıyla temellendirdi.

Budanov, Kremlin'in Batı'yı 'zayıf, hasta ve kararsız' olarak gördüğünü, kendisini ise 'imparatorluk' olarak tanımladığını ifade ederek bu zihniyetin yayılmacı politikaları beslediğini vurguladı.

"RUSYA HAZIRLIKLARI HIZLANDIRDI"

Başlangıçta 2030 olarak öngörülen hazırlık süresinin 2027’ye çekildiğini açıklayan Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu süreçte Rus kamuoyunu da hazırladığını savunarak amaçlardan birinin Avrupa'nın güçlü ve değerli olduğu fikrini Rus toplumunun zihninde yıkmak olduğunu söyledi.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü, ekim ayında paylaştığı değerlendirmede Rusya'nın NATO ile olası çatışmaya hazırlık sürecini hızlandırdığını ve bilgi-psikolojik altyapıyı oluşturmaya geçtiğini belirtmişti.