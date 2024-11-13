ABD'li hükümet görevlisine suçlama: İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırdığı iddia edildi

AA

İsrail ile İran arasında gerilim sürerken yaşanan yeni gelişme dikkat çekti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Kamboçya'da gözaltına alınan ABD'li hükümet görevlisi Asif William Rahman'ın, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızlandırmakla suçlandığı açıklandı.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI

FBI tarafından bu hafta Kamboçya'da gözaltına alınan Rahman mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme belgelerine göre, Rahman, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızdırmakla suçlandı.

ABD basınına göre, bu gizli bilgilerin, Telegram uygulamasında bir kanalda paylaşılmasının ardından sızdırıldığı öğrenildi.

FÜZE SALDIRILARINA MİSİLLEME

Söz konusu gizli bilgilerin, İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme yapmak için askeri varlığını bir yere ilerletmeye devam ettiğini ortaya koyduğu bildirildi.

Bu arada, Virginia eyaletindeki bir mahkemede geçen hafta Rahman hakkında ulusal savunma bilgilerini kasten sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.