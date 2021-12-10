ABD'li komutan McKenzie: Afganistan'da El Kaide unsurlarının sayısı arttı

El Kaide ve DEAŞ'ın insan devşirmeye çalıştığını belirten Mckenzie, özellikle El Kaide gruplarına çok sayıda yeni militanın katıldığını iddia etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie, Afganistan'a ilişkin konuştu.

McKenzie, Associated Press'e verdiği demeçte, Taliban yönetiminin El Kaide gruplarıyla bağlarını koparıp koparmama konusunda fikir ayrılığına düştüğünü kaydetti.

"EL KAİDE'YE YENİ MİLİTANLAR KATILDI"

El Kaide'nin Afganistan'da faaliyetlerini yeniden artırma çabasında olduğunu kaydeden McKenzie, ABD askerleri ve istihbarat ağının bölgeden çekilmesinin, aşırılık yanlısı grupların takibini zorlaştırdığı söyledi.

McKenzie, son günlerde Afganistan'daki El Kaide gruplarına çok sayıda yeni militanın katıldığını öne sürdü.

"1-2 AY İÇİNDE NETLİK KAZANACAK"

Taliban'ın El Kaide'ye karşı nasıl hareket edeceğini anlamaya çalıştıklarını kaydeden McKenzie, bunun, bir ya da iki ay içinde netlik kazanacağını aktardı.

"HAVA SALDIRISI YAPABİLİRİZ"

McKenzie, Taliban'ın söz verdiği gibi El Kaide ile mücadele kararlı olması gerektiğini ancak bunun henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.

ABD güçlerinin istihbarat elde etmesi durumunda gerekli gördüğü hedeflere hava saldırısı yapabileceğine işaret eden McKenzie, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana böyle bir saldırı gerçekleştirilmediğini ifade etti.

"DEAŞ YENİDEN DİRİLTİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Afganistan'daki hapishanelerden serbest bırakılan çok sayıda DEAŞ militanı olduğuna dikkati çeken McKenzie, bu örgütün de yeniden diriltilmeye çalışıldığını iddia etti.

McKenzie, El Kaide ve DEAŞ'ın ülke içinden ve dışından eleman devşirmeye devam ettiğine dikkati çekti.