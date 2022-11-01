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    ABD'li rapçi Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

    Oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan Takeoff, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 01.11.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:12
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    ABD'li rapçi Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

    ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, Houston'da bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğradı.

    Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan Takeoff'un, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

    5 stüdyo albümü vardı

    İHA'nın haberine göre, saldırıda yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Rapçinin sevenleri ölüm haberiyle adeta yıkıldı.

    8 Haziran 1994'te Houston'da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.

    ABD'li rapçi Takeoff uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti VİDEO

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