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    ABD'li Senatör Bob Menendez'den Türkiye ve Azerbaycan'a silah satmayalım çağrısı

    Demokrat senatör Menendez, Ermenistan'ın yaşadığı ağır kayıpların ardından harekete geçti. Menendez, Ankara ve Bakü'ye silah satışının durdurulması gerektiğini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 14:42
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 15:12
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    ABD'li Senatör Bob Menendez'den Türkiye ve Azerbaycan'a silah satmayalım çağrısı

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geriye almaya başlaması ABD'li bir grup senatörü rahatsız etti.

    Demokrat Partili altı senatör, Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan açıklama istedi.

    Senato Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Bob Menendez, Azerbaycan'da masum sivilleri katleden işgalci Ermenistan'ın saldırılarını görmezden gelerek, iki ülkenin Kafkasya ile Orta Doğu'da hak ihlallerinde bulunduğunu iddia etti.

    TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A İFTİRA ATTI

    Soru önergesiyle ilgili Menendez, "Azerbaycan'ın Türkiye'nin de desteğiyle Ermeni halkına saldırılarını sürdürmesi, bölgede sivillerin acı çekmesine ve insan hakları ihlallerine yol açtı." sözlerini sarfetti.

    "SİLAH SATMAYALIM"

    Menendez, "Bölgede barışı giderek daha da uzaklaştıran Türkiye ve Azerbaycan'a silah satışını sürdüremeyiz." diye konuştu.

    ABD li Senatör Bob Menendez den Türkiye ve Azerbaycan a silah satmayalım çağrısı #1

    Ermenistan özel kuvvetlerinin kaçış anı ViDEO

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