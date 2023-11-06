ABD'li Senatör Graham, 'özgür Filistin' fikrine karşı çıktı Cumhuriyetçi siyasetçi, "Gazze'deki insanların yüzde 80'i 'nehirden denize' fikrini destekliyor. Bu, değişmek zorunda" dedi.

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ensonhaber.com

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail ordusunun kanlı saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Hastaneler de dahil sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail, binlerce masum sivilin ölümüne yol açtı.

Başkan Joe Biden yönetimi, Tel Aviv'e askeri destek vermeyi sürdürürken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, saldırıların derhal durdurulmasını ve iki devletli çözümün gerekli olduğunu vurguluyor.

Graham'dan tartışmalı ifadeler

Senatör Graham ise Filistin'in özgür olmasına ilişkin fikri desteklemediğini söyledi.

CNN International yayınına katılan Graham, "Bence bu, İsrail ile Hamas arasında topyekün bir savaş." dedi.

Masum insanları "olabildiğince" korumak istediğini anlatan Graham, Gazze Şeridi'nde yaşayanları "radikal nüfus" olarak nitelendirdi.

"Nehirden denize fikri değişmeli"

"Bu kolay olmayacak." diyen Graham, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganına atıfta bulunarak şu şekilde konuştu:

Gazze'deki insanların yüzde 80'i 'nehirden denize' fikrini destekliyor. Bu, değişmek zorunda.

İsrail'e destek paketinin onaylanacağını umuyor

Lindsey Graham ayrıca İsrail ve Ukrayna'ya mali desteğin Senato'nun onayını alacağını umduğunu söyledi.

Graham, "Ukrayna'ya destekten yanayım. Kesinlikle İsrail'den yanayım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna finansmanını İsrail finansmanından ayırmanın "büyük bir hata" olacağını da savundu.