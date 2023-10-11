ABD'li Senatör Graham: Dini savaşın içindeyiz, İsrail'in yanındayım İsrail'e açık şekilde desteğini ifade eden Graham, "Ne gerekiyorsa yapın, yeri dümdüz edin" dedi. Amerikalı Senatör, "Yahudi devletini yok etmek istiyorlar" iddiasında bulundu.

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ensonhaber.com

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'e destek açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ni tüm uyarılara rağmen, yoğun bir şekilde bombalamayı sürdürüyor.

Saldırılar sırasında gencinden yaşlısına sivil can kayıpları yaşanıyor.

"İsrail'le birlikte yaşamak istemiyorlar"

Senatör Graham, İsrail'in savunulması için her şeyin yapılması gerektiğini savundu.

Fox News yayınına katılan Graham, Filistinlilerin İsrail ile bir arada yaşamak istemediğini iddia etti.

"Burada dini bir savaşın içindeyiz"

Meselenin arazi ya da sınır sorunundan kaynaklanmadığını öne süren Graham, "Burada dini bir savaşın içindeyiz." diye konuştu.

"İsrail'in yanındayım." diyen Amerikalı Senatör, "Ne gerekiyorsa yapın, yeri dümdüz edin." ifadesini kullandı.

"İsrail'i suçlamaları beni dehşete düşürdü"

Bu açıklamalarını sosyal medya hesabından da paylaşan Graham, Orta Doğu'da devam eden durum için İsrail'i suçlayanlar nedeniyle "dehşete düştüğünü" söyledi.

Lindsey Graham, iki devletli çözüm istenmediğini ileri sürerek, şu iddialarda bulundu: