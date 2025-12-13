ABD'li senatör: İsrail'in gazetecilere saldırıları soruşturulmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail devletinin suçları tüm dünyada konuşuluyor, ABD Senatosu da buna dahil.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının giderek arttığına işaret ederek soruşturma çağrısı yaptı.

Sanders, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"VİETNAM VE 2. DÜNYA SAVAŞININ TOPLAMINDAN DAHA FAZLA"

İsrail saldırılarında 2 yılda 249 gazetecinin öldüğünü belirten Sanders, "Bu, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nın toplamından daha fazla bir sayı." ifadesini kullandı.

"BU SAVAŞ SORUŞTURULMALI"

İsrail'e daha önce de sıkça tepki göstermiş olan solcu siyasetçi Sanders, İsrail saldırılarında yaralanan ve ölen ABD'li gazetecilerin de olduğunu anımsatarak "Gazetecilere yönelik bu savaş soruşturmalı ve sona erdirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.