Zelensky: Rusya 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenledi

Yerleşim yerlerini bir bir ele geçirdiğini duyuran ve ilerleyişini hızlandırmış olan Rusya'nın Ukrayna'ya bir büyük saldırısı daha oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde ülkesine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

30 FÜZE VE 450'DEN FAZLA İHA

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine çeşitli türden 30 füze ve 450'nin üzerinde İHA fırlattığını aktaran Zelensky, saldırıların Odessa, Mıkolayiv, Dnipropetrovsk, Harkiv, Herson, Kirovograd ile Çernigiv ve Çerkasi bölgelerinde özellikle enerji altyapısını hedef aldığını kaydetti.

Saldırılar nedeniyle Odessa bölgesinde 2 kişinin yaralandığını aktaran Zelensky, farklı bölgelerde su ve elektrik kesintileri meydana geldiği bilgisini verdi.

"HALKIMIZA ACI ÇEKTİRMEK İSTİYORLAR"

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunan Zelensky, "Devletimizi yok etmeye, halkımıza olabildiğince çok acı çektirmeye devam etmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

BİR MİLYONDAN FAZLA HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesine yönelik Rus saldırıları nedeniyle 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna'nın farklı bölgelerdeki enerji altyapısına yoğun saldırıların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bir milyondan fazla abone şu anda elektriksiz." ifadesine yer verildi.

"EN BÜYÜK HAVA SALDIRILARINDAN BİRİ"

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın başından beri bölgeye en yoğun saldırılardan birinin yapıldığını vurgulayarak "Odessa bölgesi, düşmanın en büyük hava saldırılarından birini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim ise aynı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılar nedeniyle Mıkolayiv'de 5 kişinin yaralandığını bildirdi.