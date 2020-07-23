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    ABD'li Senatör Menendez: Ege suları Yunanistan'a ait

    Bob Menendez, Ege'de tansiyonu artıran Atina yönetimine arka çıkan açıklamalar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 12:31
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    ABD'li Senatör Menendez: Ege suları Yunanistan'a ait

    Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Meis adası çevresinde faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

    Bu kapsamda NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edildi. Ankara'nın bu hamlesi, Yunanistan'ın yanı sıra, ABD'de de rahatsızlığa neden oldu.

    MENENDEZ'İN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Bob Menendez, Atina'nın tutumunu görmezden gelerek, Türkiye'nin bölgede gerginlik çıkardığını iddia etti.

    "GERGİNLİK ÇIKARAN ÜLKE TÜRKİYE"

    Menendez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkça konuşalım. Bu suları tartışmaya açan tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan'a ait ve ABD Dışişleri Bakanlığı, kesin surette ve açık bir şekilde Türkiye'nin bölgedeki gerginlikten tek başına sorumlu olduğunu ifade etmelidir." dedi.

    ABD'li Senatör Menendez: Ege suları Yunanistan'a ait #1

    YUNANİSTAN VE ABD'DEN BENZER AÇIKLAMALAR

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NAVTEX yayınlamasının ardından, Ankara'dan planlarını askıya almasını ve bölgede "tansiyonu artıracak" adımlardan kaçınması çağrısı yaptı.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ederse Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan başka çaresi kalmayacak." demişti.

    ABD'li Senatör Menendez: Ege suları Yunanistan'a ait #2

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