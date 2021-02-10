ABD'li senatörler Biden'a Türkiye mektubu yazdı

ABD'de 50'den fazla senatör, Biden'a Türkiye ile ilgili tutumunu değişmesi için mektup yazdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 50'den fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatör, Başkan Joe Biden'a "Türkiye'deki insan hakları durumu" hakkında mektup yazarak Türkiye'ye baskının devam etmesini ve artırılmasını talep etti.

"TÜRK DIŞ POLİTİKASI KAVGACI HALE GELDİ"

Yazılan mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan "otoriter" olmak ve "muhalefeti susturup gazetecileri hapse atmakla" suçlandı.

Öte yandan Türk dış politikasının gittikçe daha "kavgacı" hale geldiği belirtildi.

PKK/YGY'YE YÖNELİK OPERASYONLAR "ABD DESTEKLİ KÜRTLERE SALDIRI" OLARAK TANIMLANDI

Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonları mektupta "ABD destekli Kürtlere saldırı" olarak tanımlandı.

Ayrıca S400 alımına dikkat çekilde ve Türkiye'nin Karabağ işgalinin sona erdirilmesi için Azerbaycan'a destek vermesi hakkında "Azerbaycan'ı Ermenistan'a karşı şiddet kullanmaya teşvik etti" ifadeleri kullanıldı.

"ENES KANTER'İ SUSTURMAK İSTİYORLAR"

Senatörler, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye bağlı kişilerin iadesine yönelik talepleri de "kavgacı ve saldırgan dış politika" olarak nitelendirdi. Bu noktada Türkiye'nin FETÖ militanı Enes Kanter'i de "susturmak" istediği iddia edildi.

"BIDEN'IN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TUTUMUNU DEĞİŞMESİ İÇİN BASKI YAPMASI GEREKİYOR"

Mektubun sonunda Türkiye'nin dünyanın önemli bir bölgesinde önemli bir müttefik olduğu ve mektubu "tam da bu yüzden yazdıkları", Biden'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tutumunu değiştirmesi için baskı yapması gerektiği belirtildi.