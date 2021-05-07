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- ABD'li senatörün video konferans aldatmacası
ABD'li senatörün video konferans aldatmacası
ABD’de Ohio eyaleti senatörü Andrew Brenner, araç kullandığı sırada kendisini evdeymiş gibi gösteren bir arka planla video konferansa katıldı.
- DHA
- 07.05.2021 - 19:17
- Güncelleme : 07.05.2021 - 19:20
ABD'nin Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, yasama meclisinin çevrim içi toplantısına trafikteyken bağlandı.
Kurulun bu haftaki gündeminde, 'elektronik cihazların trafikte kullanılmasının yasaklanmasını' öngören yasa tasarısının yer aldığı ifade edildi.
FARKEDİLMEYECEĞİNİ SANDI, KOMİK DURUMA DÜŞTÜ
Senatör Andrew Brenner, çevrim içi toplantıya araç sürerken katılırken, trafikte olduğunu belli etmemek için arka planı değiştirdi.
Toplantıya katılan diğer senatörler, Brenner'ın toplantıya araç kullanırken katıldığını fark etmesinin ardından şaşkınlık yaşadı.
ABD'li senatörün video konferans aldatmacası VİDEO