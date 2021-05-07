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ABD'li senatörün video konferans aldatmacası

ABD'li senatörün video konferans aldatmacası

ABD’de Ohio eyaleti senatörü Andrew Brenner, araç kullandığı sırada kendisini evdeymiş gibi gösteren bir arka planla video konferansa katıldı.