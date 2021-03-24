ABD'li şirket Pfizer'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdikleri ağız yoluyla kullanılan bir antiviral ilaç üzerinde klinik denemelere başladı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ABD'li ilaç şirketi Pfizer'den ilaç müjdesi geldi.

İLAÇ DENEMELERİNE BAŞLANDI

Daha önce BioNTech ile iki dozluk bir aşı geliştiren Pfizer firması, şimdi ise ağız yoluyla kullanılabilen bir antiviral ilaç üzerinde klinik denemelere başladığını duyurdu.

HIV VE HEPATİT C TEDAVİSİNDE DE ETKİLİ

İlaç şirketi HIV ve Hepatit C gibi diğer viral patojenlerin tedavisinde de proteaz inhibitörünün etkili olduğunu vurguladı. Pfizer aynı zamanda, hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarına yönelik damardan uygulanan bir ilacın da erken aşama denemelerini gerçekleştiriyor.

Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten, hastalığın devam ettiği durumlarda oral ve intravenöz adayların aşılamayı tamamlayan bir tedavi paradigması yaratma potansiyeli olduğunu söyledi.

"HEM AŞI HEM HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ GEREKLİ"

Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınıyla mücadele için hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerekli. Covid-19 ile ilgili olarak, pandeminin hem şimdi hem de ötesinde tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağı görülüyor" dedi.

Pfizer, BioNTech ile iki dozluk bir aşı geliştirdikten sonra, diğer virüslere karşı yeni aşılar yapmak için kendi başına mRNA teknolojisini geliştirmeyi planladığını da duyurdu.