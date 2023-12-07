ABD'li sözcü, Gazze'de yaşananlara 'savaş suçu' diyemedi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İsrail'in imza attığı savaş suçlarıyla ilgili sorudan kaçınmaya çalıştı. Hastanedeki görüntülerle ilgili Miller, "Bunun bir trajedi olduğunu söyleyeceğim. Bu bebekler için bir trajedi" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, Gazze'ye saldırılarında hastaneleri de hedef aldı.

Zorla tahliye edilen Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki görüntüler, dünyanın tepkisini çekti.

Hastanedeki çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenine ulaşıldı.

'Savaş suçu' diyemedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bu tabloyu, "savaş suçu" yerine "trajik bir olay" diye nitelendirdi.

Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Toplantıda bir gazeteci Miller'a, söz konusu olayı hatırlatarak, "Bu olduysa bu savaş suçu mudur?" diye sordu.

"Bebekler için bir trajedi"

Sözcü Miller ise soruya, "Bunun bir trajedi olduğunu söyleyeceğim. Bu bebekler için bir trajedi. Aileleri için bir trajedi. Filistin halkı için bir trajedi ve tüm dünya için bir trajedi." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok fazla çocuk ve bebek dahil birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Miller, İsrail'e sivil kayıpları en aza indirmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi.

ABD'nin savaş suçlarını soruşturup soruşturmayacağını söylemekten kaçındı

Bunun üzerine gazeteci, özel bir olaydan bahsettiğini belirterek, "Ben bunun bir savaş suçu olup olmadığını soruyorum." dedi.

Miller ise "Ben buradan asla bir değerlendirme yapmayacağım. Burada bir kanıt toplama sürecinin ardından bir karara varacağız." diye konuştu.

"Konuyu yakından izliyoruz"

ABD'nin Gazze'de savaş suçlarına ilişkin kanıt toplama misyonu oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine Miller, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda devam eden bir çatışmanın ortasındayız. Konuyu yakından izliyoruz. Ancak hangi adımları atabileceğimiz konusunda konuşmayacağız, şu anda hala büyük bir çatışmanın ortasındayız.

Gazze'de yaşananlar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenlerine, 29 Kasım'da ulaşılmıştı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, sosyal medya hesabından Nasr Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "İsrail ordusunun, Nasr Hastanesi'ndeki 5 bebeğin ölümündeki sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma yapılması" çağrısında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)