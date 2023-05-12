ABD'li YouTuber, etkileşim için uçak düşürdü Görüntülenme sayısını artırmak için kasıtlı olarak bir uçağı düşüren bir YouTuber, suçunu itiraf etti. 3 milyon görüntülenmeye ulaşan videonun sahibi YouTuber, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

ensonhaber.com 29 yaşındaki ABD’li Trevor Jacob, Kasım 2021'de uçağına kameralar yerleştirdi, Kaliforniya Havaalanı’ndan tek başına uçuşa çıktı. YouTuber olan Jacob, yanına bir de paraşüt ve selfie çubuğu aldı. Uçak, kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı'na düştü. 'Kaza' dedi, 3 milyon izlendi Uçak kazasının videosunu Aralık 2021'de YouTube'da yayınlayan Jacob, bunun bir kaza olduğunu savundu. Yayınladığı video 1,5 yılda yaklaşık 3 milyon görüntülenme aldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı, Jacob hakkında dava açtı. Suçunu itiraf etti, 20 yıl yatabilir İfadesi alınan YouTuber, uçağı kasten düşürdüğünü, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini itiraf etti. Federal bir soruşturmayı engellemekle suçlanan Trevor Jacob’ın, 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği öğrenildi. Olayla ilgili bir değerlendirme yapan Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı’ndan “Varacağı yere ulaşma niyetinde değildi, bunun yerine uçuş sırasında uçağından atlamayı, uçak düşerken video çekmeyi planladı.” açıklaması geldi.