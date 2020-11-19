ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu

ABD'de yapılan bir ankete göre seçmenler, Demokrat aday Joe Biden'ın seçimlerindeki zaferinden çok, Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesine sevinmiş durumda.

ABD'de başkanlık seçimlerin Demokrat aday Joe Biden'ın zaferle çıkması, Biden'a destek veren seçmenleri memnun etmiş gözükse de kamuoyu araştırmaları farklı tespitler ortaya koydu.

Monmount Üniversitesinin yaptığı bir ankette, ülkede 3 Kasım'da düzenlenen ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden'ın kazandığı seçimlerin sonucuna ilişkin kamuoyunun görüşü mercek altına alındı.

BİDEN'IN ZAFERİNE DEĞİL, TRUMP'IN KAYBETMESİNE SEVİNDİLER

Ankete katılanların yüzde 34'ü seçim sonuçlarından Trump'ın seçimleri kaybetmesinden nedeniyle mutlu olduğunu belirtirken, sadece yüzde 25'i Biden'ın zaferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 41'i ise bu konuda herhangi bir görüş belirtmedi.

BİDEN'CILARIN YÜZDE 73'Ü, TRUMP KAYBETTİĞİ İÇİN MUTLU

Öte yandan seçimlerde Biden için oy kullanan seçmenlerin yüzde 73'ü Trump kaybettiği için sonuçlardan mutlu olduğunu kaydetti.

Trump'a oy veren seçmenin yüzde 26'sı ise Trump'ın kaybetmesinden dolayı, yüzde 36'sı ise Biden'ın kazanmasından dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

"SEÇİME HİLE KARIŞTI" DİYENLER YÜZDE 32

Ayrıca ankete katılanların yüzde 60'ı Biden'ın seçimleri hakkıyla kazandığına inandığını belirtirken, yüzde 32'si de Trump'ın seçimlerdeki hile iddialarına inandıklarını söyledi.