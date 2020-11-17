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    ABD'nin 4 eyaletinde aşı dağıtımına başlandı

    Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile koronavirüse karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinde başladı.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 23:27
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    ABD'nin 4 eyaletinde aşı dağıtımına başlandı

    ABD'li ilaç devi Pfizer, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile koronavirüse karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının pilot dağıtımına başladı.

    4 EYALETTE AŞI DAĞITIMINA BAŞLANDI

    New York Post gazetesi servis ettiği haberinde iki şirketin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.

    Haberde aşının dağıtımına başlanan New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinin büyüklük, nüfus çeşitliliği, bağışıklık yapısının göz önüne alınarak seçildiği, farklı kent ve kırsal alanlardaki insanlara ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

    Öte yandan geçtiğimiz 9 Kasım'da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmış, haber uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.

    ABD nin 4 eyaletinde aşı dağıtımına başlandı #1

    ABD nin 4 eyaletinde aşı dağıtımına başlandı #2

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