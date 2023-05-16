ABD’nin Abrams tankları Almanya’da: Ukrayna’ya sevk edilecekler 31 adet tank, Ukrayna personeline verilecek eğitim çerçevesinde Almanya'ya transfer edildi. Tanklar, daha sonra cepheye gönderilecek.

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ABD, Ukrayna'ya askeri desteğine ara vermeden devam ediyor.

Savunma Bakanlığı (Pentagon), onlarca M1 Abrams tankını Almanya'ya sevk etti.

31 adet tankla öncelikle Grafenwoehr kentinde Ukrayna birliklerine eğitim verilecek.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, daha önce taahhüt edilen tankların Grafenwoehr kentine ulaştığını duyurdu.

Ukrayna personeli Almanya'da eğitim alacak

ABD’li general, Ukrayna bakım ve tank personelinin de önümüzdeki haftalarda tank eğitimi almak üzere Almanya’ya geleceğini söyledi.

Ryder, "Ukraynalı mürettebat ve bakımcılara yönelik bu kapsamlı eğitim programı, onları M1 tankını etkin bir şekilde kullanma ve Ukrayna halkını savunma konusundaki kritik rollerine hazırlamayı amaçlıyor." dedi.

ABD, gelişmiş zırh ve silahlarla donatılmış tankları ocak ayında teslim edeceğini açıklamıştı.

Başlangıçta ABD, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi'nden gelen fonları kullanarak Ukrayna'ya göndermek üzere yeni M1A2 Abrams tankları tedarik etmeyi planlıyordu.

Tanklar sonbaharda cephede olacak

Ancak Savunma Bakanlığı, teslimat sürecini hızlandırmak üzere Mart ayında ABD envanterinde bulunan M1A1 Abrams tanklarını yenileyerek Ukrayna’ya vermeye karar vermişti.

ABD yönetimi, bu tankların en geç sonbaharda Ukrayna’da cephede olabileceğini tahmin ediyor.