ABD'nin Abrams tankları Ukrayna'ya ulaştı Amerikan yapımı tanklar, Ukrayna ordusu saflarına katılmak için Rusya'nın saldırıları altındaki ülkeye gönderildi. ABD basını, tanklardan daha fazla sevk edileceğini yazdı.

AA & Ensonhaber

ABD'den Ukrayna'ya askeri destek aralıksız devam ediyor.

Rusya'ya karşı Kiev yönetimine yardımlarını artıran ABD, Ukrayna ordusunu güçlendirmek için yeni bir adım attı.

Zelensky: Tanklar Ukrayna'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Abrams tanklarını teslim aldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna'ya teslim edilecek." demişti.

Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımını duyuran Biden, paketin daha fazla mühimmat ve ekipman içerdiğini dile getirmişti.

ABD basını: Önümüzdeki aylarda daha fazla gönderilecek

Öte yandan, haberini ABD'li iki savunma yetkilisine dayandıran New York Times gazetesi, Amerikan yapımı ilk Abrams tanklarının Ukrayna'ya teslim edildiğini yazdı.

Haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Önümüzdeki aylarda daha fazla M1 Abrams tankı gönderilecek. Cumartesi günü Ukrayna'ya gönderilenler, Biden yönetiminin göndermeyi vaat ettiği 31 adedin ilkini temsil ediyor.

Teslim edilen tankların sayısı açıklanmadı

Yetkililer, şu ana kadar söz konusu tankların kaç tanesinin Ukrayna'ya teslim edildiğine dair ayrıntıya yer vermedi.

Tankların Ukrayna'ya ulaşmasının, Batılı müttefiklerin Rusya karşısındaki olağanüstü çabalarını temsil ettiğine dikkat çekildi.