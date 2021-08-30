ABD'nin tahliye sürecini tamamlamasının ardından, Taliban, Hamid Karzai Havalimanı'nda havaya ateş açarak kutlamalar yapıyor.

Afganistan'da sıcak saatler yaşanıyor.

ABD geçtiğimiz haftalarda Afganistan'dan 31 Ağustos'ta tamamen çekileceklerini duyurmuştu.

Afganistan'daki Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve kurmayları, ABD'nin tahliye açıklaması üzerine ülkeden ayrıldığını açıklamıştı.

TAHLİYE SÜRECİ SONA ERDİ

Bunun üzerine harekete geçen Taliban, birkaç gün içinde yönetimi ele aldıklarını söylemişti.

Tahliye sürecini hızla devam ettiren ABD, son askeri birlik ve personellerini de tahliye ederek, Afganistan'dan 20 yıl sonra tamamen ayrıldıklarını kamuoyuna bildirdi.

Tahliye sürecini tamamlayan ABD'nin ardından, Hamid Karzai Havalimanı'nda Taliban üyeleri havaya ateş açarak kutlamalar yapıyor.

ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban kutlamalara başladı VİDEO