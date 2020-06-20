Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ABD’nin en büyük camisi Amerika Diyanet Merkezi’nde 3 ay sonra cuma namazı kılındı.

ABD’de koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede bulunan Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi, yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı.

Uzun bir aradan sonra ilk defa cuma namazı kılan Müslümanlar, uyarılar gereğince saf tutarken sosyal mesafeye dikkat etti.

KİMSE TOKALAŞMADI

Ateşleri ölçülerek camiye alınan ve namaz için kendi seccadelerini getiren vatandaşlar, cami çıkışında da eski uygulamaların aksine tokalaşma ve kucaklaşmaktan kaçındı.

ABD’nin en büyük camisinde 3 ay sonra ilk cuma VİDEO

NAMAZA GELMEDEN ÖNCE FORM DOLDURULUYOR

Amerika Diyanet Merkezi’nin avlusunda kılınan cuma namazına gelenler önceden internet sitesinden form doldurarak kayıt oldu. Yapılan duyuru çerçevesinde 14 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler ile son 30 gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkanlar camiye gelmedi.

Eyalette, koronavirüs vakalarında yaşanan azalma göz önünde bulundurularak, normalleşmeye gidilmişti.