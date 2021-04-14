ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti

ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti

ABD'nin en büyük mali dolandırıcısı olarak bilinen Bernie Madoff'un, federal hapishanede 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Amerikan basını,dünyanın en büyük saadet zinciri şebekesini kurarak dolandırıcılık yapan Bernie Madoff'un, 82 yaşında hapishanede öldüğünü aktardı.

GEÇTİĞİMİZ YIL AVUKATLARI, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAPİSTEN ÇIKARMAK İSTEMİŞTİ

Bernie Madoff'un Kuzey Carolina, Butner'daki Federal Tıp Merkezi'nde doğal nedenlerden hayatını kaybettiği bildirildi. Avukatları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle Madoff''u hapisten çıkarmak için dava açarken, mahkeme talebi reddetmişti.

SAADET ZİNCİRİ ŞEBEKESİYLE 65 MİLYAR DOLARLIK DOLANDIRICILIĞA İMZA ATMIŞTI

Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edildi. Mahkeme tarafından atanan kayyum, yatırımcıların Madoff'un işine yatırdığı tahmini 17,5 milyar dolardan 13 milyarını geri almıştı.