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    ABD'nin en uzun insanı Igor Vovkovinskiy hayatını kaybetti

    27 yaşındayken ABD'de tarihe geçen Vovkovinskiy, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 09:51
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    ABD'nin en uzun insanı Igor Vovkovinskiy hayatını kaybetti

    ABD'de 38 yaşındaki Igor Vovkovinskiy, ülkenin en uzun insanı olarak biliniyordu.

    Ailesi, Ukrayna doğumlu Vovkovinskiy'in, cuma günü Minnesota'daki Mayo Clinic'te kalp rahatsızlığından hayatını kaybettiğini söyledi.

    2.34 METRE BOYUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

    Vovkovinskiy, 2.34 metre boyuyla ABD'nin en uzun insanı uvanını elinde bulunduruyordu.

    Oleh Ladan, kardeşi Vovkovinskiy'in Ukrayna'dan geldiğinde boyu nedeniyle üne kavuştuğunu söyledi.

    ABD'nin en uzun insanı Igor Vovkovinskiy hayatını kaybetti ViDEO

    ABD'NİN EN UZUN İNSANI İLAN EDİLDİ

    27 yaşındayken New York'a giden Vovkovinskiy, Doktor Mehmet Öz'ün programında Guinness Dünya Rekorları hakemi tarafından ABD'nin yaşayan en uzun insanı ilan edilmişti.

    DÜNYANIN EN UZUNU SULTAN KÖSEN

    Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Sultan Kösen, 2.51 metre boyuyla dünyanın yaşayan en uzun insanı olarak kayıtlara geçti.

    ABD nin en uzun insanı Igor Vovkovinskiy hayatını kaybetti #1

    ABD nin en uzun insanı Igor Vovkovinskiy hayatını kaybetti #2

    ABD nin en uzun insanı Igor Vovkovinskiy hayatını kaybetti #3

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