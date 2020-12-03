ABD'nin eski başkanları, halkı teşvik etmek için koronavirüs aşısı olacak

Obama, Bush ve Clinton, aşının güvenli olması halinde kameralar önünde aşılanacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde bazı aşılar, etkinlik oranlarıyla birlike duyuruldu. Ancak aşı karşıtları, söz konusu tedavi yönteminin güvenliğinden endişe duyuyor.

ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, koronavirüs aşısının güvenliğini göstermek adına kamera önünde aşılanmaya gönüllü oldu.

HALKI AŞIYA İKNA ETMEYE ÇALIŞACAKLAR

CNN International'ın haberine göre, ABD sağlık yetkilileri, halkı aşı olmaya ikna etmeye çalışırken, üç eski başkanın girişiminin bu konuda farkındalığı artırmaya yardımcı olacağını umuyor.

Bush'un sözcüsü Freddy Ford, 43. başkanın Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Başkanı Deborah Birx ile konuşarak, aşının tanıtımına nasıl yardımcı olabileceğini sorduğunu belirtti.

BUSH KAMERA ÖNÜNDE AŞI OLACAK

Ford, "Birkaç hafta önce Başkan Bush, Fauci ve Birx'e, vatandaşlarını aşı olmaya teşvik etmek için elinden geleni yapmak istediğini bildirmemi talep etti. İlk olarak, aşıların güvenli görülmesi ve öncelikli popülasyonlara uygulanması gerekir. Ardından, Başkan Bush aşı için sıraya girecek ve bunu memnuniyetle kamera önünde yapacak." diye konuştu.

"CLINTON, BUNU HALKA AÇIK BİR ORTAMDA YAPACAK"

Bill Clinton'ın Basın Sekreteri Angel Urena, Clinton'ın da aşıyı tanıtmak için bunu halka açık bir ortamda yapmaya istekli olduğunu dile getirerek, "Başkan Clinton, halk sağlığı görevlilerinin belirlediği önceliklere göre, kesinlikle en kısa sürede aşı olacak. Eğer tüm Amerikalıları aynısını yapmaya teşvik edecekse, bunu halka açık bir ortamda yapacak." ifadelerini kullandı.

"FAUCI, AŞININ GÜVENLİ OLDUĞUNU SÖYLERSE..."

Donald Trump'tan önceki ABD Başkanı Barack Obama, Fauci'nin koronavirüs aşısının güvenli olduğunu söylemesi halinde ona inanacağını kaydetti.

Obama, "Tanıdığım ve birlikte çalıştığım Anthony Fauci gibi insanlara tamamen güveniyorum. Anthony Fauci bana bu aşının güvenli olduğunu ve korona kapmaktan koruyabileceğini söylerse kesinlikle aşı olacağım." dedi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'de, 14 milyon 314 bin 265 vaka ve 279 bin 867 ölüm yaşandı.

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