ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Kurtzer: Netanyahu'yla çalıştım, şimdi istifa etme zamanı İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni bir istifa çağrısıyla karşılaştı. Netanyahu'nun mevcut koltuğundaki günlerinin sayılı olduğu belirtilerek, "Şimdi gitmeli" denildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik saldırgan tutumu, tepkilerin odağına oturdu.

Uluslararası kamuoyu, Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğiyle ilgili baskılarını artırıyor.

Foreign Policy dergisi için "Netanyahu'yla çalıştım. İstifa etme vakti geldi" başlıklı bir makale kaleme alan ABD'nine eski İsrail Büyükelçisi Daniel C. Kurtzer, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Netanyahu şimdi gitmeli"

Kurtzer, "Binyamin Netanyahu'nun İsrail başbakanı olarak günleri sayılı." diyerek şunları aktardı:

Ya 7 Ekim'de ortaya çıkan siyasi, istihbarat ve operasyonel başarısızlıkların sorumluluğunu üstlenecek ya da savaş sonrasında kurulacak soruşturma komisyonu tarafından görevden alınacak. Şimdi gitmeli.

Güvenlik algısı bozuldu

Netanyahu'nun, diğer İsrailli liderlere kıyasla daha uzun süre görevde kaldığı belirtildi.

Güvenlik konusunda bir imaj oluşturduğu ifade edilen Netanyahu'ya yönelik algının, 7 Ekim'de Hamas saldırısıyla dramatik şekilde bozulduğu vurgulandı.

Kurtzer, Netanyahu'nun barış ve işgal altındaki topraklar konusundaki kararsızlığının İsrail politikasını onlarca yıldır engellediğini anlattı.

"Netanyahu'nun iktidarda geçirdiği uzun yılların mirası"

"Gazze'deki savaş eninde sonunda bitecek." diyen Amerikalı eski büyükelçi, şöyle devam etti:

Ancak bu olduğunda, İsraillilerin ve Filistinlilerin bakacak bir siyasi ufku, yeniden canlanacak bir barış süreci olmayacak. Daha iyi bir geleceğe dair çok az umutları olacak. Bu da Netanyahu'nun iktidarda geçirdiği uzun yılların mirası.

Sorumluluktan kaçmaya çalıştı

Aynı yazıda ayrıca İsrail Başbakanı'nın birkaç gün öncesine kadar, Hamas saldırılarına yol açan güvenlik aksaklıklarından istihbarat ve askeri şefleri sorumlu tutarak sorumluluktan kaçmaya çalıştığı anımsatıldı.

Öte yandan İsrail'de yapılan anketlerde halkın büyük çoğunluğunun Binyamin Netanyahu'ya güvenmediğine dikkat çekildi.