ABD'nin Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için çalıştığı iddia edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde İsrail Güvenlik Kabinesi'ndeki bakanların muhalefetine rağmen hala Gazze'de ateşkese varmanın mümkün olduğu belirtildi.

ABD'nin Gazze kentinin işgali başlasa bile bunun ateşkes anlaşmasının olması durumunda durdurulabileceği sinyali verdiği kaydedildi.

GÖRÜŞMENİN YERİ VE ZAMANINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören takas anlaşmasını görüştüğü ifade edildi ancak görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Arabuluculardan KAN'ın haberiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır, Katar ve ABD, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın durması için arabuluculuk yapıyor.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onayladı.

Trump'ın, "Bu İsrail'in kararı" şeklindeki açıklaması gözlemciler tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yakılması olarak yorumlandı.

Katar ve Mısır ise alınan kararı kınadı.

MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

Witkoff ise 'Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz' olduğunu iddia ederek Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini 'danışma amacıyla' geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.