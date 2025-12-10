Papa 14. Leo: Vatikan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır

Vatican News'teki habere göre, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dün akşam saatlerinde haftalık dinlenmesi için gittiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan çıkışında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"KALICI VE ADİL BİR ÇÖZÜM VE BARIŞ ARAMAYA HAZIRIZ"

Papa, dün sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Savaşı, ateşkesi, özellikle de kaçırılan çocukların geri getirilmesine Kilisenin nasıl yardımcı olabileceği konusunu ele aldık." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini daha önce de pek çok kez önerdiklerini dile getiren Papa, "Vatikan, görüşmeler için yer ve fırsatlar sunmaya hazır. Şu ana kadar bu teklifimiz kabul edilmedi. Ancak kalıcı ve adil bir çözüm ve barış aramaya hazırız." diye konuştu.

Zelenskiy'nin, kendisini Ukrayna'ya davet etmesine ilişkin Papa, "Umarım evet ama ne zaman olacağını bilmiyorum, bu konularda gerçekçi olmak da gerekiyor." yanıtını verdi.

"AVRUPA'YI TARTIŞMALARA DAHİL ETMEDEN BİR BARIŞ ANLAŞMASINA VARMAYA ÇALIŞMAK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Ukrayna Savaşı'na çözüm meselesinde Avrupa'nın rolünün önemli olduğuna inandığını belirten Papa 14. Leo, isim vermeden ABD yönetimine göndermede bulunarak, şunları kaydetti: