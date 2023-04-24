ABD'nin gündemi: Fareler, New York sokaklarında cirit atıyor New York kentinde 2020 yılından bu yana görülen fare sayısındaki artış, sokaklarda gözle görülür bir hal aldı. Şehrin farelerden temizlenmesi için özel birim kurulurken bölge sakinleri yaşanan duruma tepkili.

AA

ABD'lilerin başı farelerle dertte.

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan New York'ta 2020 yılından beri farelerin sayısı ciddi biçimde arttı.

Farelerin sayısının artışı gözle görülür bir hale geldikten sonra konuyla ilgili özel birim kuruldu.

Sayıları gözle görülür biçimde arttı

Bir kısım kent sakini, fare sayısı artışında Kovid-19 sonrası yeme içme alanlarının ağırlıklı olarak dış mekanlarda yoğunlaşmasının etkili olduğunu belirtti.

Yeni kurulan birimin direktörü Kathleen Corradi, yaptığı açıklamada New Yorkluların farelerden nefret ettiğini vurgularken, mücadele süreci boyunca şehirde daha az fare görüleceği sözünü vermişti.

Özel birim kuruldu

Ancak kurulan birim henüz etkisini gösterebilmiş değil.

Diğer taraftan, haşere kontrol şirketi Orkin'in son yıllık sıralamasına göre New York, ABD’nin "en çirkin ikinci" kenti oldu.

ABD'nin en çirkin kenti ünvanı ise Illiniois eyatinde yer alan Chicago'ya ait. Ekim ayı itibarıyla, New York'un sanitasyon departmanı 2022'de 21 bin 600'den fazla fare şikayeti bildirdi ve oran 2019’a göre yüzde 67 arttı.

Sosyal meydada sık sık viral oluyor

New York’taki fareler, ayrıca sokaklarda ve kaldırımlarda çeşitli yiyecekleri sürüklerken görüldükleri videolarla sık sık sosyal medyada viral oluyor.

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