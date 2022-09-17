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    ABD'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı

    ABD'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı

    ABD, Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma kararı aldı.
    • 17.09.2022 - 03:37
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 03:48
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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını açıkladı.

    AA'nın haberine göre; Bakan Blinken, Güney Kıbrıs Rum yönetimine 2023 mali yılı için yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin sağlanmadığı için Kıbrıs Rum kesiminin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini Kongre'ye bildirirken, kararın Kongre tarafından da onayladığı açıklandı.

    ABD nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı #1

    Ekim'den sonra Rumlara silah satışı serbest

    ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemelerinin, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceği bildirildi.

    ABD nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı #2

    Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Türkiye ve bütün Kıbrıs'a ambargo uygulandı

    ABD, Türkiye tarafından 1974’te başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye ve o zamanki adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosu uygulamaya başladı. ABD Başkanı Jimmy Carter, 1977'de Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu kaldırdı. ABD, 1987'de bütün Kıbrıs'ı kapsayacak şekilde yeni bir ambargo kararı aldı.

    ABD nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı #3

    ABD nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı #4

     

    ABD nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı #5


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